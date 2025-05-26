Oyuncu Şerif Sezer kaza yaptı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna (82) ve yanındaki Şükrü Azmi Arna (82) ile diğer araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana geldi. Söke yönüne giden Şevket A.’nın (26), kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçip sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Arna, yanındaki Şükrü Azmi Arna (82) ile diğer aracın sürücüsü Şevket A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ayakta müdahale etti.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.