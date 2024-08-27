Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

"Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu Sevil Üstekin, 79 yaşında vefat etti.

Film-San Vakfı tarafından sanatçının vefatına ilişkin yapılan paylaşımda, "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Üsküdar Amerikan Kız Lisesinden mezun olan Üstekin, Muhsin Ertuğrul'un başkanlığındaki özel tiyatro okulu LCC'de 3 yıl eğitim gördü.

Usta oyuncu Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.

Sevil Üstekin, "Mahallenin Muhtarları" adlı dizide 10 yıl süreyle canlandırdığı "Müzevir Müzeyyen" karakteriyle televizyon izleyicisinin hafızasında yer edinmişti.