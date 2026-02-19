Oyuncu Shia LaBeouf gözaltına alındı: İki ayrı darp suçlaması

ABD'li oyuncu Shia LaBeouf, ABD’nin New Orleans kentinde düzenlenen Mardi Gras kutlamaları sırasında iki kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

New Orleans Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Royal Street üzerindeki bir işletmede meydana geldi. Açıklamada, LaBeouf’un işletmede huzursuzluk çıkardığı ve dışarı çıkarılmasının ardından iki kişiye fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Beyazperde'nin aktardığına göre; oyuncunun bir kişiye yumruk attığı, olay yerinden kısa süreliğine ayrıldıktan sonra geri dönerek yeniden agresif davrandığı öne sürüldü. İkinci bir kişinin de darbedildiği iddiası yer aldı.

LaBeouf, iki ayrı darp suçlamasıyla Salı günü gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Oyuncunun 19 Mart’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

GÖZALTI SONRASI PAYLAŞIM

LaBeouf, çarşamba sabahı sosyal medya platformu X üzerinden “Free me” (Beni özgür bırakın) ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı. Paylaşımın içeriğine ilişkin oyuncudan resmi bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCEKİ HUKUKİ SÜREÇLER

LaBeouf hakkında geçmişte de çeşitli hukuki süreçler yürütüldü. Şarkıcı ve oyuncu FKA Twigs tarafından açılan cinsel saldırı ve darp davası 2025 yılında uzlaşmayla sonuçlandı. Oyuncu ayrıca 2017 yılında Georgia eyaletinde sarhoşluk ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla yargılanmıştı.

2025’te Cannes Film Festivali kapsamında gösterilen “Slauson Rec” belgeselinde de LaBeouf’un çalışma ortamlarındaki davranışlarına ilişkin iddialar yer almıştı.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.