Oyuncu Tekin Temel yaşamını yitirdi

Oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel'in ölüm haberini menajeri Meriç Esener duyurdu.

Esener, "Çok üzgünüm çok.. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir.. Ailesine ve tüm sevenlerinin başı saolsun.." ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Meriç Esener (@mericesener)'in paylaştığı bir gönderi

TEKİN TEMEL HAKKINDA

Tekin Temel, 24 Haziran 1968 senesinde Manisa'da dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Temel, 1995 yılından itibaren dizilerde rol almaya başladı.

Temel'in rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

>> Ezel

>> Güz Gülleri

>> Abuzer Kadayıf

>> Acı Hayat

>> Böyle Bitmesin

>> Veda

Temel ayrıca çeşitli tiyatro oyunlarında sahne aldı. Tiyatro oyunları arasında Cimri ve Zaptiye oyunları da var.