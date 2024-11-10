Oyuncu Tony Todd yaşamını yitirdi

"Şeker Adamın Laneti" (Candyman), "Yaşayan Ölülerin Gecesi" (Night of the Living Dead) ve "Son Durak" (Final Destination) filmleriyle bilinen oyuncu Tony Todd, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Tony Todd'un çarşamba gecesi Los Angeles'taki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

1992 yapımı 'Candyman' filminde Tony Todd ile birlikte rol alan Virginia Madsen, oyuncunun ölüm haberinin ardından duyduğu üzüntüyü, "Sevgilim. Huzur içinde yat, cennetteki tatlıya tatlı. Büyük aktör Tony Todd aramızdan ayrıldı ve şimdi bir melek. Hayatında olduğu gibi. Daha fazla sonra ama şu anda yapamam. Seni seviyorum" sözleriyle paylaştı.