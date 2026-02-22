Oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu: Hastalığımı 1,5 yıl önce tesadüf sonucu öğrendim

Oyuncu Tuna Arman, 16 Şubat'ta Femoral Arter Anevrizma Rezeksiyonu ve İnterpozisyon Greftleme ameliyatı olduğunu duyurdu.

Hastalığını 1,5 yıl önce tesadüfen öğrendiğini söyleyen oyuncu, yaşadığı süreci anlattı.

"İlk gün ve gecem yoğun bakımda geçti, zordu" diyen Tuna Arman, şunları söyledi: "Yaklaşık 1,5 yıl önce çok büyük bir tesadüf sonucu sağ kasığımda, damarda içinde pıhtı olan bir balon olduğunu öğrendim. Kalp Damar Cerrahisi takibinde 3 ayda bir kontroller ve dikkatli davranmak, bedeni yormadan, ağır kaldırmadan hatta eğilip kalkmadan bekledik ve anevrizma büyümeye devam ettiği için ameliyata karar verildi. Ben şanslıydım, tesadüfen öğrendim. Genelde patlıyormuş balon ve pıhtı kana karışıyormuş. Mutlaka ihmal etmeden herkes Doppler Ultrasonografi çektirmeli."

Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayanlara, doktorlara ve kendisiyle ilgilenen kat görevlilerine teşekkür eden Tuna Arman; "Canım dostlarım; arkadaşlarım, çocuklarım çok teşekkür ediyorum. Gelen, arayan, yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Odamı oyuncaklarla dolduran canlarım çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin sevenlerim binlerce şükür... Evimdeyim, çocuklarıma kavuştum. İyileşme süreci bitsin, sahnede karşınızda olacağım" dedi.