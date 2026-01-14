Oyuncu Ufuk Bayraktar 12 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısında

Oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir işletmeden “koruma” adı altında para istediği, talebin reddedilmesi üzerine işletme sahibine tehdit ve yumruklu saldırıda bulunduğu iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

DARP VE YAĞMA İDDİASI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Bayraktar’ın işletme sahibine “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” dediği ve saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. İddianamede müşteki Ahmet P. ile birlikte Bayraktar ve Volkan Akbaş şüpheli olarak yer aldı.

Dosyaya göre şüpheliler, işletmeye giderek “mahalle gençlerinin koruma sağlaması” karşılığında haftalık para talep etti. Talebin reddedilmesi üzerine Bayraktar’ın önce istenen miktarı düşürdüğü, ardından mekândan ayrıldığı belirtildi.

Savcılık, 20 Ağustos 2025’te yeniden işletmeye gittiği öne sürülen Bayraktar’ın bu kez işletme sahibine fiziksel saldırıda bulunduğunu kaydetti. Bayraktar hakkında “iş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.