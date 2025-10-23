Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir işyeri sahibini darbettiği gerekçesiyle hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen oyuncu Ufuk Bayraktar,14 Ocak 2026'da hakim karşısına çıkacak.

Oyuncu Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos’ta Beyoğlu’ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darbetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

İddianamede Ufuk Bayraktar ve diğer şüpheli Volkan Akbaş hakkında, 'İş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş’ın, müşteki Ahmet P.'ye ait Cihangir’deki işletmeye giderek bir süre oturdukları, bu sırada Pehlivan’ın kardeşi Halil Pehlivan’ı görüp onunla toplantı yapmak istediklerini söyledikleri aktarıldı. Bunun üzerine müşteki Ahmet P'.'ye şüphelilerin yanına gittiğinde, şüpheli Ufuk Bayraktar’ın telefon ekranında 'Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız' şeklinde yazı bulunan telefonu göstererek,'Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar. Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25.000 lira para verin. Onların WhatsApp grupları var, bütün mahalle bu çocukların. Ben onların para kazansın diye söylüyorum' şeklinde sözler söylediği, müştekiden koruma adı altında para talep ettiği, müştekinin bunu kabul etmemesi üzerine bu kez haftalık 10 bin lira istediği, ancak Ahmet P.'nin 'Beni polis koruyacak' diyerek bu talebi reddettiği, bunun üzerine Ufuk Bayraktar’ın 'sonra görüşeceğiz' diyerek diğer şüpheliyle birlikte mekandan ayrıldığı kaydedildi. İddianamede, olayın ardından şüphelilerin birkaç kez mekana geldikleri, yaklaşık 1 ay görünmedikleri, en son 20 Ağustos’ta yeniden geldiklerinde Ufuk Bayraktar’ın sinirli bir şekilde Pehlivan’ın yanına gelerek konuşmak istediğini söylediği, Ahmet P.'nin konuşmayı reddetmesi üzerine 'Seni burada barındırmayacağım, görürsün' diyerek saldırıp yumruk attığı belirtildi. Şikayetçi Ahmet P.'nin doktor raporunda, hayati tehlike geçirmeyecek şekilde, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde yaralandığı, olay yerine gelen polisler sırasında diğer şüpheli Volkan Akbaş’ın müştekiye, 'Şikayetini geri çek, ben konuyu hallederim' diyerek baskı kurmaya çalıştığı ifade edildi. İddianamede, ifadesi alınan şüpheli Ufuk Bayraktar’ın; müştekiden zorla para talep etmediğini, müştekiye söylediği 'Mahallemizin gençlerine yardım edelim' sözünün çarpıtıldığını, bunun yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla söylendiğini, bu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarının da bulunduğunu söylediği belirtildi. O tarihte eşiyle kavga ettiği için alkol aldığını, bu nedenle tartıştığını ve arbede yaşandığını, darp kastıyla hareket etmediğini, sanatçı olduğunu ve ekonomik durumunun iyi olduğunu belirterek suçlamaları reddettiği yazıldı. İddianamede, diğer şüpheli Volkan Akbaş’ın verdiği ifadesinde; haraç almaya çalışmadığını, tehdit kastı taşımadığını, arkadaşı Ufuk’un da müştekiden para talep ettiğini duymadığını söyleyerek suçlamaları reddettiği aktarıldı. İddianamede bilgisine başvurulan tanık Taylan K.'nin ifadesine de yer verildi. Taylan K.'nin , Ahmet P.'nin anlatımını doğrular nitelikte açıklamalar yaptığı, şüphelilerin eylemlerini doğruladığı belirtildi. İddianamede, soruşturma devam ederken Ahmet P.'nin savcılığa gelerek verdiği ek beyanda, Ufuk Bayraktar’ı yanlış anlamış olabileceğini söylediği ve şikayetinden vazgeçtiği yazıldı.