Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi

Oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir işletmeden “koruma” adı altında para istediği, talebin reddedilmesi üzerine işletme sahibine tehditte bulunup yumrukla saldırdığı iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 6 Mayıs tarihine erteledi.

Duruşma sonrası adliye çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Bayraktar, iddialara ilişkin olarak, “Bir yanlış anlaşılma var. Hayırlı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

DARP VE YAĞMA İDDİASI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Bayraktar’ın işletme sahibine “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” dediği ve saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. İddianamede müşteki Ahmet P. ile birlikte Bayraktar ve Volkan Akbaş şüpheli olarak yer aldı.

Dosyaya göre şüpheliler, işletmeye giderek “mahalle gençlerinin koruma sağlaması” karşılığında haftalık para talep etti. Talebin reddedilmesi üzerine Bayraktar’ın önce istenen miktarı düşürdüğü, ardından mekândan ayrıldığı belirtildi.

Savcılık, 20 Ağustos 2025’te yeniden işletmeye gittiği öne sürülen Bayraktar’ın bu kez işletme sahibine fiziksel saldırıda bulunduğunu kaydetti. Bayraktar hakkında “iş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.