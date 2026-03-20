Oyuncu ve dövüş sanatları ustası Chuck Norris yaşamını yitirdi

Oyuncu ve dövüş sanatçısı Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi Norris'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Açıklamada, "Dünya için o bir dövüş sanatçısı ve güç sembolüydü. Bizim içinse sadık bir eş ve sevgi dolu bir babaydı. Hayatını inançla ve sevdiği insanlara olan sarsılmaz bağlılığıyla yaşadı" ifadelerine yer verildi. Norris'in yakınları, bu süreçte aile mahremiyetine saygı gösterilmesini rica etti.

"ANİ VE BEKLENMEDİK BİR KAYIP"

Ailesinin resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Norris’in Perşembe sabahı vefat ettiği belirtildi. Ölüm nedeni tam olarak açıklanmasa da, durumun "ani ve beklenmedik bir sağlık sorunu" olduğu ifade edildi. Aile, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ailemiz, sevgili Chuck Norris'in dün sabah aniden vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşmaktadır. Koşulların gizli kalmasını rica etsek de, lütfen onun ailesiyle çevrili olduğunu ve huzur içinde olduğunu bilin.

Dünya için o bir dövüş sanatçısı, aktör ve güç sembolüydü. Bizim içinse sadık bir eş, sevgi dolu bir baba ve büyükbaba, inanılmaz bir kardeş ve ailemizin kalbiydi.

Hayatını inançla, bir amaçla ve sevdiği insanlara olan sarsılmaz bağlılığıyla yaşadı. Çalışmaları, disiplini ve nezaketiyle dünya çapında milyonlara ilham verdi ve pek çok hayatta kalıcı bir iz bıraktı.

Kalplerimiz kırık olsa da, yaşadığı hayat ve onunla paylaşma şansına sahip olduğumuz unutulmaz anlar için derin bir şükran duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından gördüğü sevgi ve destek onun için çok şey ifade ediyordu ve ailemiz bunun için gerçekten minnettar. Onun için sizler sadece hayran değil, birer arkadaştınız.

Birçoğunuzun son zamanlardaki hastaneye yatış sürecinden haberdar olduğunu biliyoruz; ona gönderdiğiniz dualar ve destek için içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Bu kaybın yasını tutarken, bu süreçte ailemiz için mahremiyet rica ediyoruz.

Onu bizimle birlikte sevdiğiniz için teşekkürler."

86. DOĞUM GÜNÜNÜ YENİ KUTLAMIŞTI

10 Mart 1940 doğumlu olan Norris, vefatından sadece on gün önce 86. yaş gününü kutlamıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüde bir eğitmenle boks yaparken görülen aktör, "Yaşlanmıyorum, sadece seviye atlıyorum" mesajıyla sevenlerine moral vermişti.

CHUCK NORRIS KİMDİR?

10 Mart 1940 doğumlu olan Carlos Ray "Chuck" Norris, dövüş sanatlarındaki başarısının ardından sinema kariyerine adım atmıştı. 1972 yılında Bruce Lee ile birlikte rol aldığı The Way of the Dragon filmiyle tanınan Norris, 1980'li yıllarda aksiyon sinemasının en popüler figürlerinden biri haline geldi. Norris, Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Walker, Texas Ranger dizisiyle hafızalarda yer edinmişti.