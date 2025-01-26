Oyuncu ve fenomen Levinler ameliyat oldu: "Ciddi sonuçlar olabileceğini düşünmemiştim"

'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle tanınan ardından birçok yapımda rol alan oyuncu ve fenomen Elvin Levinler, ameliyat oldu.

Levinler, sosyal medya hesabından hastane odasındaki halini paylaşarak yaşadığı sağlık sorununu takipçilerine açıkladı.

"CİDDİ SONUÇLAR OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNEMEMİŞTİM"

Kalbinden operasyon geçirdiğini duyuran Levinler, fotoğrafın üstüne "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" notunu düştü.