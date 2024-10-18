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Oyuncu Vural Çelik'in cenaze programı belli oldu

51 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Vural Çelik'in cenazesi yarın Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kültür Sanat
  • 18.10.2024 13:38
  • Giriş: 18.10.2024 13:38
  • Güncelleme: 18.10.2024 13:43
Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu Vural Çelik'in cenaze programı belli oldu

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik'in cenaze programı belli oldu.

Çelik, dün 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesiyle duyurdu.

Güven, Vural Çelik'in cenazesinin yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Kilyos Mezarlığı'nda defnedileceğini ifade etti.

Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" ile başladığı oyunculuk kariyerinde "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.

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