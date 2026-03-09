Oyuncu Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili kardeşinden açıklama

19 Şubat'ta beyin kanaması geçiren 78 yaşındaki komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’in sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri kardeşi Mehmet Özden açıkladı.

Habertürk'e konuşan Mehmet Özden, kardeşi Yalçın Özden'in müşahede altında olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Henüz taburcu olmadı. Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık. Doktorlar ne zaman taburcu olacağı hakkında bilgi vermedi. İki güne normal odaya alacaklar."

Öte yandan Yalçın Özden'in yeğeni Onur Özden, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada amcasının ameliyat olduğunu ve her şey yoluna girdikten sonra bir operasyon daha geçireceğini söylemişti.

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR?

1947'de Kars'ta dünyaya gelen Yalçın Özden, 1980’li yıllarda "Akıllı Deliler" ve "Eşek Şakası" gibi filmlerde canlandırdığı "Figüran Osman" karakteriyle şöhreti yakaladı. Çocuk yaştan itibaren tiyatroya ilgilisi olduğnu ifade eden ünlü isim, birçok projede boy gösterdi Özden, "Seksenler" dizisindeki Muzaffer karakteri ve "Tatlı Kaçıklar"daki Oktay rolüyle hafızalarda yer etti.