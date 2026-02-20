Oyuncu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı
Oyuncu ve yazar Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı. Özden'in beyin kanaması geçirdiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu ve yazar Yalçın Özden beyin kanaması geçirdi.
Özden, yoğun bakıma kaldırıldı.
Özden'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
Paylaşımda, Yalçın Özden'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."
'Seksenler' dizisindeki Muzaffer karakteriyle tanınan Yalçın Özden, 'Türk Malı', 'Altın Kızlar', 'Tatlı Kaçıklar' gibi dizilerde de rol almıştı.