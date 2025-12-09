Oyuncu Yıldız Asyalı, evli olduğu erkek tarafından darp edildi
Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, evli olduğu erkek Mustafa Semih Demirci tarafından şiddete uğradığını söyleyerek darp fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şiddet gördüğünü açıkladı.
Asyalı, darp edildiğine ilişkin fotoğraflarını yayımlayarak; "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullandı.