Oyuncu Yıldız Asyalı, evli olduğu erkek tarafından darp edildi

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, evli olduğu erkek Mustafa Semih Demirci tarafından şiddete uğradığını söyleyerek darp fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Güncel
  • 09.12.2025 06:43
  • Giriş: 09.12.2025 06:43
  • Güncelleme: 09.12.2025 06:51
Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, evli olduğu erkek Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü açıklayarak darp edildiğine dair fotoğraflarını paylaştı.

Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şiddet gördüğünü açıkladı.

Asyalı, darp edildiğine ilişkin fotoğraflarını yayımlayarak; "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullandı.

