Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesaplarına erişim engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının ardından CHP’nin ilan ettiği ve toplumda büyük karşılık bulan boykot çağrısına destek veren sanatçılara yönelik engellemeler sürüyor.

2 Nisan için yapılan boykot çağrısına destek veren Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları kapatıldı. Boykot yaptıkları gerekçesiyle hesapları kapanan oyuncular kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Rojda Demirer “Twitlerim amacına ulaşmış demek” yazarken Alican Yücesoy da “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de” yazdı.

Boykota destek çağrısı yapan 'Teşkilat' oyuncusu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan diziden çıkarıldı.

TRT tabii’nin “Muhabir” dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat’la ilgili "Yanındayım gülüm" paylaşımının hemen ardından kadrodan çıkarıldı.

Aybüke Pusat’a “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımla destek veren Boran Kuzum çekimlere bir gün kala TRT Tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Öte yandan oyuncu boykota destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ise gözaltına alındı. Oyuncular Sendikası, "Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" açıklamasını yaptı.