Oyuncular Sendikası yeni başkanı Zuhal Olcay

Kültür Sanat Servisi

Oyuncular Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda sendikanın Genel Başkanı Zuhal Olcay oldu. "Yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulumuz, Denetleme Kurulumuz ve Disiplin Kurulumuz delegelerimizin oylarıyla belirlendi" notuyla yapılan paylaşımda Oyuncular Sendikası'nın üyeleri belirlendi:

• Genel Başkan: Zuhal Olcay

• Genel Sekreter: Atilla Gündoğdu

• Genel Mali Sekreter: Taner Rumeli

• Yönetim Kurulu Üyeleri: Gizem Erman Soysaldı, Arda Kavaklıoğlu, Cem Yiğit Üzümoğlu, Özlem Zeynep Dinsel, Esin Aslan