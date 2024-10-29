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Oyuncular Sendikası yeni başkanı Zuhal Olcay

Kültür Sanat
  • 29.10.2024 04:00
  • Giriş: 29.10.2024 04:00
  • Güncelleme: 29.10.2024 04:43
Oyuncular Sendikası yeni başkanı Zuhal Olcay
Fotoğraf: Depo Photos

Kültür Sanat Servisi

Oyuncular Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda sendikanın Genel Başkanı Zuhal Olcay oldu. "Yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulumuz, Denetleme Kurulumuz ve Disiplin Kurulumuz delegelerimizin oylarıyla belirlendi" notuyla yapılan paylaşımda Oyuncular Sendikası'nın üyeleri belirlendi:

• Genel Başkan: Zuhal Olcay

• Genel Sekreter: Atilla Gündoğdu

• Genel Mali Sekreter: Taner Rumeli

Yönetim Kurulu Üyeleri: Gizem Erman Soysaldı, Arda Kavaklıoğlu, Cem Yiğit Üzümoğlu, Özlem Zeynep Dinsel, Esin Aslan

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