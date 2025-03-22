Oyunlar sanatseverleri bekliyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Maltepe Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 23 Mart Pazar günü saat 20.30’da Nazan Kesal’ın İranlı kadın şair Füruğ Ferruhzad’ı canlandırdığı ‘Yaralarım Aşktandır’ adlı oyun seyirciyle buluşacak.

Oyun, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen Salonu’nda. ‘Tatlı Rüyalar/Lemur’ çocuk oyunu 23 Mart Pazar günü saat 13.00’te Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin Kardelen Salonu’nda minik seyircilerle buluşacak. Oyunda Elif ve oğlu Can’ın kuklaların da dâhil olduğu maceraları anlatılıyor.

Yazar Onur Bilen’in kaleme aldığı ve yönettiği, Onur Pancaroğlu’nun oynadığı ‘Ben Fidel’ adlı oyun, 27 Mart Perşembe günü saat 20.30’da Yaşar Kemal Kültür Sanat Merkezi’nin İnce Memed Salonu’nda sahnelenecek.