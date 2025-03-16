Oyunu bozmak için birleşelim

HABER MERKEZİ

SOL Parti, “Demokrasi ve Özgürlük için Saltanata Karşı Hep Beraber” sloganıyla yola çıktığı İstanbul İl Kongresi’ni bugün gerçekleştiriyor.

Saat 14:00’da Kadıköy’de bulunan Caferağa Spor Salonu’nda düzenlenecek kongre öncesi kamuoyuna çağrı yapan SOL Parti, “Baskı ve yasaklarla; hile ve aldatmacalarla Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolu açılmak isteniyor.

Parlamento ve demokratik kurumların ortadan kaldırıldığı, emperyalizme bağımlı faşist tek adam rejimi sürdürülmeye çalışılıyor. Bu şekilde, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi içinde, Cumhuriyet’in ilerici birikimleri yok edilerek kurulan siyasal İslamcı rejiminin, şimdi bir hilafet ve saltanat rejimi olarak kurumsallaştırılması hedefleniyor. Bu oyunu bozmak için birleşelim!” dedi.

MÜCADELEYE OMUZ VERELİM

Kongre için son hazırlıkları aktaran SOL Parti İstanbul İl Örgütü Yöneticisi Yalçın Köse, “İstanbul İl Kongremizi birleşik mücadele olan ihtiyaç dahilinde çağrımızın başlangıç etkinliği olarak kurguluyoruz. Ülkenin en önemli kenti olan İstanbul, rejimin yarattığı tahribatı en çok yaşayan kentlerden biri. Yağmaya, talana en çok maruz kalan kentlerin başında geliyor. Deprem riskiyle karşı karşıya kaşan kent, iktidarın tüm yıkıcı politikalarının adeta merkezi konumunda. Buna rağmen İstanbul’da toplumun ilerici, devrimci, demokrat birikimi hala yenilmedi. İktidarın tüm planlarını boşa çıkaracak yegane güç bu ilerici birikimin birleşik bir mücadele hattı ile yan yana gelmesinden geçmekte. İstanbul İl Kongremizin çağrısı ‘Hep Beraber’ ancak bir arada olursak bu karanlığın son bulacağına inanıyoruz. Bunun için bugün gerçekleştireceğimiz kongre hem yağmaya, talana hem tek adam rejimine İstanbul’dan doğru ‘dur’ demek olacak. Tüm yurttaşları bizlere omuz vermeye, bu çağrıya ses olmaya çağırıyoruz.”