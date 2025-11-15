‘Oyunun Oyunu’ndan seyirciye komedi şöleni

Başrollerinde Salih Kalyon, Günay Karacaoğlu ve Sermiyan Midyat’ın yer aldığı, Michael Frayn imzalı efsanevi fars 'Oyunun Oyunu' İstanbul'daki Maximum Uniq Hall’de prömiyerini yaptı.

Ali Gökmen Altuğ’un rejisiyle sahneye taşınan yapım; Barış Dinçel’in zekice kurgulanmış dekoru, Gamze Kuş’un karakterleri konuşturan kostümleri ve Kemal Yiğitcan’ın ışık tasarımıyla seyirciye tam anlamıyla bir 'komedi şöleni' yaşattı.

Yönetmen Altuğ oyunun ardından yaptığı konuşmada “Böyle bir dönemde, çılgınca ve cesurca bir projeye imza atma deliliği gösteren, anksiyeteye meydan okuyan yapımcılarımıza alkış istiyorum. Bu dönemde bir özel tiyatronun ‘Oyunun Oyunu’ gibi bir yapımı sahneye koyması büyük cesaret” dedi.

Oyun, 2 Aralık'ta saat 20.30'da Mall of İstanbul MOİ Sahne'de, 22 Aralık'ta saat 20.30'da Maximum Uniq Hall'de sahnelenecek.

Turne kapsamında ise 27 Kasım'da Eskişehir'de, 28 Kasım'da Ankara'daki MEB Şura Salonu'nda, 29 Kasım'da Antalya'daki MEB Şura Salonu'nda, 5 Aralık'ta ise Çorlu'da seyircilerin karşısında olacak.