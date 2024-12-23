Oyunun parçası değilsen rejimin doğrudan hedefisin

Politika Servisi

Saray rejiminin kendini yeniden tahkim etmek üzerine kurduğu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından PKK Lideri Öcalan çağrıları ile başlatılan oyun, sergilenmeye devam ediyor.

Cihatçıların Suriye’deki zaferini büyük bir mutlulukla karşılayan rejim, dış siyasette yayılmacı politikalar sergilerken içeride de “terörü bitireceğiz” aldatmacasıyla ayakta kalmaya çabalıyor. Bu oyun alanının dışarısında kalan herkes ise doğrudan hedef haline getiriliyor.

Dün partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 20. Dönem Sertifika Töreni’nde konuşan Bahçeli bir kez daha İmralı çağrısını tekrarladı. Bahçeli, "İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali çerçevesinde açıklanmalıdır" dedi.

Bahçeli, kurgulanan oyunun dışında tuttukları CHP’ye de DEM Parti üzerinden yüklendi. Bahçeli, DEM Parti’nin CHP’nin istismar siyasetine alet olmaması gerektiğini belirtti.

“İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonrasında terörün bittiği açıklanmalı” diyen Bahçeli, dış politikadaki yayılmacı politikaları da bölgede barışın sağlanması olarak lanse etti. Suriye’nin ‘terör’den arındırılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, yeni hedef olarak ise Kudüs’ü gösterdi.

Bahçeli, “Şam fethedildiyse Kudüs’ün fethi de yakındır. Masumların hesabı katil Esad’dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak, Lahey Adalet Divanında, cani Netanyahu ile en yakın sürede yargılanmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan rejimi kalıcılaştıracak, Erdoğan’ın ölene dek başkanlığının önünü açacak bir Anayasa değişikliğini bozabilecek herkes yine bu oyun alanının dışında.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, Saray rejiminin Anayasa tuzağına ‘hayır’ diyen muhalefeti hedef aldı.

Erdoğan “Anayasa kaygımız muhalefetin iddia ettiği gibi, gündem kaygımızdan değil, tam aksine ülkemizin yeni anayasa ihtiyacını gördüğümüz için yapıyoruz. Ama bizim öyle bir muhalefetimiz var ki, ‘İstemezük’ten başka lügatlerinde kelime var mı, o da yok. ‘Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın’ modunda son derece konforlu bir alanda siyasetçilik oynuyorlar” ifadelerine yer verdi.

Kürtlerin, alevilerin kimliklerini dile getiremediklerini ve sayısız sınavı geçtiklerini söyleyen Erdoğan, yeni bir Anayasa ihtiyacının elzem olduğunu söyleyerek Meclis’teki partilerden destek istedi.