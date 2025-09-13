Öz Büro İş Sendikası tarafından alınan grev kararı altmış gün süreyle ertelendi

Öz Büro İş Sendikası tarafından alınan grev kararı altmış gün süreyle ertelendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Standardları Enstitüsü ve bağlı işyerlerinde Öz Büro İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereğince karar verildi.