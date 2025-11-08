Öz Sağlık-İş Sendikası'nda seçim: Devlet Sert yeniden seçildi

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, yeniden bu göreve seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sendikanın 4. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlık için seçim yapıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Genel Başkan Devlet Sert, yeniden seçildi.

Genel Başkan Yardımcıları ise Genel Sekreter Muhammet Esat Eyvaz, Balıkesir Şube Başkanı İsmail Öztürk, Hatay Şube Başkanı Fehmi Azboy ve Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman oldu.

Sert, "Her bir delegemizin, temsilcimizin ve üyemizin kararlılığı, inancı ve emeğiyle ortaya çıkan bu tablo, sendikamızın geleceğe emin adımlarla yürüdüğünün en açık göstergesidir" dedi.