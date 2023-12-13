Özak Tekstil işçilerinin direnişinde 17. gün

Urfa’da sendikalaşma mücadelesi yürüttükleri için işten çıkarılan Özak Tekstil emekçilerinin başlattığı direniş, 17. gününde devam ediyor. İşçiler, jandarma tarafından Organize Sanayi Bölgesinin girişine kurulan barikatı aşarak OSB'ye girdi.

Urfa’daki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Özak Tekstil işçilerinin baskı, tehdit ve işten çıkarılmalara karşı başlattıkları direniş devam ediyor.

Evrensel'in haberine göre; direnişin 17'nci gününde jandarma, barikatı bu kez Organize Sanayi Bölgesinin girişine kurdu.

Bir araya gelen işçilerin kararlı duruşu sonrasında barikat açıldı ve işçiler OSB'ye girdi.

Önceki gün jandarmanın müdahalesi sonucu gözaltına alınan BİRTEK-SEN yöneticileri hâlâ serbest bırakılmadı. Gözaltındaki arkadaşlarına seslenen Özak işçileri, "Biz her zaman buradayız, senin yerin boş değil bunu unutma, moralini yüksek tut. Direne direne kazanacağız" dedi.