Özak Tekstil işçilerinin direnişinde 17. gün | Jandarma müdahale etti, 20 kişi gözaltında

Urfa’da sendikalaşma mücadelesi yürüttükleri için işten çıkarılan Özak Tekstil emekçilerinin başlattığı direniş, 17. gününde devam ederken jandarma, işçilere ve EMEP Milletvekilleri Sevda Karaca ile İskender Bayhan'a TOMA'dan tazyikli gazlı su sıktı, 20 kişi gözaltına alındı.

Urfa’daki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Özak Tekstil işçilerinin baskı, tehdit ve işten çıkarılmalara karşı başlattıkları direniş devam ediyor.

Evrensel'in haberine göre; direnişin 17'nci gününde jandarma, barikatı bu kez Organize Sanayi Bölgesinin girişine kurdu.

Bir araya gelen işçilerin kararlı duruşu sonrasında barikat açıldı ve işçiler OSB'ye girdi.

Ardından ise gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle bekleyişlerini sürdüren işçilere jandarma müdahale etti.

Fotoğraf: Evrensel

İşçilere ve EMEP Milletvekilleri Sevda Karaca ile İskender Bayhan'a TOMA'dan tazyikli gazlı su sıkan jandarma BİRTEK-SEN Genel Sekreteri dahil 20 kişiyi gözaltına aldı.

Önceki gün jandarmanın müdahalesinde de BİRTEK-SEN yöneticileri gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki arkadaşlarına seslenen Özak Tekstil işçileri, "Biz her zaman buradayız, senin yerin boş değil bunu unutma, moralini yüksek tut. Direne direne kazanacağız" demişti.