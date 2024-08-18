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Özalp’te yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Ajans Haberleri
  • 18.08.2024 09:55
  • Giriş: 18.08.2024 09:55
  • Güncelleme: 18.08.2024 09:55
Kaynak: İHA
Özalp’te yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Van’ın Özalp ilçesinden iki mahalleye düşen yıldırım sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte yıldırım çarpması sonucu Özalp ilçesine bağlı Kırçalı ve Dağdeviren mahallelerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Özalp ve Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın evlere sıçramadan söndürdü.

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