Ozan Bingöl hesapladı: 1 paket sigaranın kaç TL'si vergiden oluşuyor?

Sigara üzerinden alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.

Vergileme yapısındaki bu değişiklik, bütçede herhangi bir gelir kaybı olmayacak şekilde düzenlenirken, sigaranın çarpan katsayısını 5,17'den 4,38'e indirmiş oldu. Böylece sigara firmalarının 1 birimlik maliyet artışını karşılamak için sigara fiyatlarını 5,17 lira değil 4,38 lira artırmaları yeterli olacak.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ÖTV düzenlemesinin ardından 1 paket sigaranın kaç TL'sinin vergiden oluştuğunu hesapladı.

Buna göre, satış fiyatı 60 TL olan bir paket sigaranın 51,85 TL'si, satış fiyatı 70TL olan bir paket sigaranın 56,91 TL'si ve satış fiyatı 80 TL olan bir paket sigaranın 63,93 TL'si vergilerden oluşmaktadır.-