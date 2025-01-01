Ozan Bingöl hesapladı: 2025 yılında kişi başına ne kadar vergi ödenecek?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılı için kişi başına ödenecek yıllık vergi tutarını hesapladı.

Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin toplam vergi geliri hedefinin 12 trilyon 651 milyon lira olduğunu aktardı.

"OVP 2025 nüfus tahmini 86 milyon 26 bin" diyen Bingöl, kişi başına düşen yıllık verginin 147 bin 65 lira olduğunu ifade etti.

Bingöl, OVP’de ortalama dolar kuruna göre 3 bin 501 dolar olduğunu söyledi.