Ozan Bingöl hesapladı: 70'lik rakının ne kadarı vergi?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bugünkü ÖTV artışından sonra 70'lik rakının ne kadarının vergi olduğunu hesapladı.

Buna göre bir üretici zammı olmadığı takdirde 70'lik rakının yaklaşık satış fiyatı 965 TL olacak.

Bu fiyatın 430,19 TL'si ÖTV, 160,83 TL'si KDV olacak. Yani toplam vergi 591 TL.

70'lik rakının vergisiz fiyatı ise 374 TL.