Ozan Bingöl hesapladı: 70'lik rakının ne kadarı vergi?
Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre, bugünkü ÖTV artışının ardından 70'lik rakının satış fiyatı, üretici zammı olmazsa 965 TL olacak. Bu fiyatın yüzde 61'ini vergiler oluşturuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bugünkü ÖTV artışından sonra 70'lik rakının ne kadarının vergi olduğunu hesapladı.
Buna göre bir üretici zammı olmadığı takdirde 70'lik rakının yaklaşık satış fiyatı 965 TL olacak.
Bu fiyatın 430,19 TL'si ÖTV, 160,83 TL'si KDV olacak. Yani toplam vergi 591 TL.
70'lik rakının vergisiz fiyatı ise 374 TL.
Bugünkü ÖTV artışı ile birlikte %45 olan bir 70’lik yeni rakının;— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) January 3, 2025
-Vergisiz fiyatı: 373,98₺
-ÖTV 430,19₺
-KDV 160,83₺
-Toplam vergi 591,02₺
-Ayrıca bir üretici zammı olmadığı takdirde yaklaşık satış fiyatı 965₺ olacaktır.
-70’lik rakının %61’i vergidir.