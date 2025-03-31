Ozan Çoban’dan yükselen direniş dalgasına şarkı: “İçimiz Gökyüzü”

Seslendirdiği şarkılar ve besteleriyle toplumsal mücadeleye ses olan Ozan Çoban, son dönemde Türkiye’de yükselen direniş dalgasını konu alan yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.

Çoban, “İçimiz Gökyüzü” adlı yeni şarkısını şu notla yayınladı:

“Büyük bir karamsarlığı dağıtıp hepimizin içine kocaman umutlar eken üniversite öğrencilerinindir bu şarkı, onlara elimden geldiğince edebildiğim küçük bir teşekkürdür. Nice şarkıya, şiire esin olacak kadar şanlı bir şeye imza attılar, atıyorlar. Bilsinler ki yalnız değiller. Göreceğiz o güzel günleri. Aynı umut, aynı aşkla!”

“İçimiz Gökyüzü” adlı şarkının sözleri ise şöyle:



Sığmıyor kalbimiz göğsümüze

Yırtıyor öfkemiz ciğerimizi

Hiç üşür mü haklı bir kalabalık

Yeşerir yeşerecek bu bataklık



Direniyoruz binlerceyiz

Yoksulluğumuz varlığınızdan

Değiştireceğiz geleceğiz

Korkuyorsunuz ışığımızdan





Yürüyoruz kuşandık baharları

Yıldızlar ışıyor yolumuzda

Hiç durur mu akarsu yatağında

Ulaşır ulaşacak yarına





Direniyoruz binlerceyiz

Yoksulluğumuz varlığınızdan

Değiştireceğiz geleceğiz

Korkuyorsunuz ışığımızdan