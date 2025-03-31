Ozan Çoban’dan yükselen direniş dalgasına şarkı: “İçimiz Gökyüzü”
Seslendirdiği şarkılar ve besteleriyle toplumsal mücadeleye ses olan Ozan Çoban, son dönemde Türkiye’de yükselen direniş dalgasını konu alan yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.
Çoban, “İçimiz Gökyüzü” adlı yeni şarkısını şu notla yayınladı:
“Büyük bir karamsarlığı dağıtıp hepimizin içine kocaman umutlar eken üniversite öğrencilerinindir bu şarkı, onlara elimden geldiğince edebildiğim küçük bir teşekkürdür. Nice şarkıya, şiire esin olacak kadar şanlı bir şeye imza attılar, atıyorlar. Bilsinler ki yalnız değiller. Göreceğiz o güzel günleri. Aynı umut, aynı aşkla!”
“İçimiz Gökyüzü” adlı şarkının sözleri ise şöyle:
Sığmıyor kalbimiz göğsümüze
Yırtıyor öfkemiz ciğerimizi
Hiç üşür mü haklı bir kalabalık
Yeşerir yeşerecek bu bataklık
Direniyoruz binlerceyiz
Yoksulluğumuz varlığınızdan
Değiştireceğiz geleceğiz
Korkuyorsunuz ışığımızdan
Yürüyoruz kuşandık baharları
Yıldızlar ışıyor yolumuzda
Hiç durur mu akarsu yatağında
Ulaşır ulaşacak yarına
Direniyoruz binlerceyiz
Yoksulluğumuz varlığınızdan
Değiştireceğiz geleceğiz
Korkuyorsunuz ışığımızdan