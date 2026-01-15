Ozan Diren Kimdir? Yeni TÜSİAD Başkanı Ozan Diren’in Hayatı ve Kariyeri

Türkiye iş dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Ozan Diren, TÜSİAD Başkanlığına seçilmesiyle birlikte kamuoyunun gündemine oturdu. Sanayi, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Diren’in yaşamı, eğitim hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, yeni TÜSİAD Başkanı Ozan Diren kimdir, hangi görevlerde bulunmuştur?

OZAN DİREN’İN HAYATI VE AİLESİ

Ozan Diren, 1975 yılında Tokat’ta dünyaya geldi. Ailesi, Türkiye’nin köklü sanayi ve içecek markalarından biri olan DİMES ile özdeşleşmiştir.

Dedesi Mustafa Vasfi Diren, 1958 yılında DİMES’i kurarak yerli içecek sektörünün temellerini atan isimlerden biri oldu. Babası ise iş dünyasında tanınan bir diğer isim olan Orhan Ziya Diren’dir.

EĞİTİM HAYATI

1997: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği mezunu

1999: ABD’de University of Hartford – Pazarlama Yüksek Lisansı

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü – Finans İhtisas Programı

İŞ DÜNYASINDAKİ YÜKSELİŞİ

Ozan Diren, üniversite yıllarında aile şirketi olan DİMES bünyesinde çalışmaya başladı. Genç yaşlardan itibaren aile şirketinin farklı departmanlarında görev alarak operasyonel süreçlerde yer adlı.

1997 yılında, 23 yaşındayken, DİMES’in pazarlama ve satış şirketinin kuruluşunda rol üstlendi.

2011 yılından bu yana DİMES CEO’su olarak görev yapan Ozan Diren, aynı zamanda Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesidir. Holding bünyesinde, Türkiye’nin en eski şarap üreticilerinden biri olan Diren Şarapları da yer almaktadır.

SİVİL TOPLUM VE MESLEKİ KURULUŞLARDAKİ GÖREVLERİ

Ozan Diren, yalnızca özel sektörde değil, sivil toplum ve mesleki kuruluşlarda da aktif roller üstlenmiştir.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanlığı

TOBB Türkiye İçecek Sanayi Meclisi Başkanlığı

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkanlığı

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

Bu görevleriyle, tarım, gıda, içecek ve sanayi politikalarının şekillenmesinde etkin rol oynamıştır.

TÜSİAD BAŞKANLIĞINA SEÇİLME SÜRECİ

TÜSİAD Başkanlar Konseyi, Aralık 2025 ayında aldığı kararla, halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ozan Diren’i, 15 Ocak 2026 tarihinde yapılacak olan TÜSİAD Başkanlığı 2026-2027 dönemi seçimi için Yönetim Kurulu Başkan adayı olarak Genel Kurul’a sundu.

Bu süreç sonunda Ozan Diren, TÜSİAD’ın yeni başkanı olarak göreve başladı.

ÖZEL HAYATI

Ozan Diren, Filiz Yavuz Diren ile evlidir ve 3 çocuk babasıdır. İş hayatındaki yoğun temposuna rağmen aile yaşamını ön planda tutan bir profil çizmektedir.

