Ozan Güven'den bir garip savunma: Pişkinliğe devam etti

Eskiden birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'u 13 Haziran 2020’de darp eden Oyuncu Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası geçen günlerde onandı. Güven kararın ardından bugün bir basın toplantısı yaptı.

Aklandığını iddia eden Güven şunları söyledi: "Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim, çünkü ben sana bir şey yapmadım Deniz. 45 gün hapis cezası tutmuyordu. Bana açılan 6 davanın 5'inden beraat ettim, aklandım. Bir kadına tokat atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur. Ayakta kalması mümkün değil."

Olaydan 5 yıl sonra geçen günlerde karar açıklanmış, Güven, ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güven, ‘Hakaret’ ve ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ise beraat etmişti. Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası kararını ertelemeyen mahkeme, Deniz Bulutsuz’un ise ‘Basit yaralama’ suçundan beraatına karar vermişti. Tarafların karara itiraz etmesi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, yargılamayı yapan İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti. Mahkeme yapılan itirazları oy birliği ile kesin olarak reddetti.

Böylece Ozan Güven'in aldığı hapis cezası onanmış oldu. Güven bu cezanın 45 gününü cezaevinde geçirecek.