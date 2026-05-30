Ozan Güven'e Kadıköy'de "kadına şiddet" protestosu

Birlikte olduğu Deniz Bulutsuz’a yönelik "kasten yaralama" suçundan aldığı hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onanarak kesinleşen oyuncu Ozan Güven, İstanbul Kadıköy'de gittiği bir eğlence mekanında protesto edildi.

Mekânda bulunan kadınların kitlesel tepkisiyle karşılaşan Güven, sloganlar eşliğinde dışarı çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kadıköy’deki popüler mekanlardan birinde meydana geldi. Arkadaşı Mehmet Aslantuğ'la birlikte Ozan Güven’in mekana geldiğini fark eden kadınlar, sessiz kalmadı.

Mekandaki kadınlar, masalarından ayağa kalkarak Güven’e yönelik hep bir ağızdan "Failler dışarı" sloganları atmaya başladı. Ozan Güven’in görevliler ve çevredekilerin müdahalesiyle mekandan dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuş, Güven ise iddiaları reddederek karşı şikayetçi olmuştu.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçtiğimiz dönemde sonuçlanmış ve mahkeme, Ozan Güven’i Bulutsuz'a yönelik “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırmıştı. Güven, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarından beraat ederken, Deniz Bulutsuz hakkında açılan “basit yaralama” davası da beraatle sonuçlanmıştı. Daha sonra dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını onayladı ve Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası kesinleşti.

Ozan Güven'in kasten yaralama suçundan kesinleşen 45 gün hapis cezası bulunuyor. Kararın ardından Deniz Bulutsuz, "Kazandım, cezaevine gireceği günü bekliyorum" açıklamasını yaparken, Güven ise "Umurumda dahi değil, ben mahkemeyle ilgileniyorum" demişti.