Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Ozan Kabak, İtalya ile oynanan özel karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takımın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle Milli Takımın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı. 24 yaşındaki savunma oyuncusunun, sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

"Dün akşam oynanan İtalya-Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı. Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz."

Geçen hafta sakatlığı nedeniyle bir başka savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü de EURO 2024 kadrosundan çıkarılmıştı.