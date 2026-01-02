Ozan Kökçü kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Ozan Kökçü, Orkun Kökçü’nün kardeşi mi?

Futbolseverler Ozan Kökçü kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve Orkun Kökçü’nün kardeşi mi sorularının yanıtını araştırıyor. Hollanda doğumlu olan ve Azerbaycan Milli Takımı’nda forma giyen tecrübeli futbolcu, kulüp kariyeri ve performansıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Beşiktaş’ın transfer gündeminde olduğu iddialarıyla son dönemde yeniden öne çıkan isimlerden biri haline geldi.

OZAN KÖKÇÜ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Başarılı futbolcu 18 Ağustos 1998 doğumludur ve 27 yaşındadır. Hollanda’nın Haarlem kentinde dünyaya gelen oyuncu, Azerbaycan Milli Takımı’nda forma giymektedir.

Bilgi Detay Adı Ozan Can Kökçü Doğum Tarihi 18 Ağustos 1998 Yaşı 27 Doğum Yeri Haarlem – Hollanda Uyruk Azerbaycan / Hollanda

OZAN KÖKÇÜ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ozan Kökçü’nün ana mevkii Sol Kanattır. Bunun yanında Sağ Kanat ve 10 Numara pozisyonlarında da görev yapabilmektedir. 1.76 boyundaki futbolcu, çift ayak kullanabilmesiyle de dikkat çekiyor.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR? SÖZLEŞME DURUMU

Ozan Kökçü, Hollanda Eredivisie ekiplerinden FC Volendam forması giymektedir. 1 Temmuz 2025’te imza atan oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir. Güncel piyasa değeri ise 350 bin Euro olarak belirtilmektedir.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Azerbaycan Milli Takımı’nda forma giyen oyuncu şu ana kadar 14 milli maçta görev aldı.

OZAN KÖKÇÜ – ORKUN KÖKÇÜ KARDEŞ Mİ?

Evet. Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Ozan Kökçü, Orkun Kökçü’nün kardeşi mi?” sorusunun yanıtı: Evet, Ozan Kökçü, Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü’nün abisidir.

TRANSFER GEÇMİŞİ

Kariyerinde Türkiye, Hollanda, Azerbaycan ve Finlandiya kulüplerinde forma giyen Ozan Kökçü, Bursaspor, Giresunspor, Sabah FK, Telstar, FC Eindhoven, HJK Helsinki ve son olarak FC Volendam gibi önemli kulüplerin formasını terletti.

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER GÜNDEMİNDE Mİ?

Ozan Kökçü’nün Beşiktaş’ın transfer gündeminde olduğuna dair iddialar sık sık gündeme geliyor. Türkiye ligini yakından tanıması ve hücum hattındaki çok yönlülüğü nedeniyle adı siyah-beyazlı kulüple anılıyor.

Ozan Kökçü kaç yaşında?

27 yaşında.

Hangi mevkide oynuyor?

Sol kanat, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

Milli takımda oynuyor mu?

Evet. Azerbaycan Milli Takımı’nda forma giyiyor.

Orkun Kökçü ile akrabalığı var mı?

Evet, Orkun Kökçü’nün abisidir.

Hangi takımda oynuyor?

FC Volendam forması giyiyor.

Ozan Kökçü, hem kulüp kariyeri hem de milli takım tecrübesiyle dikkat çeken, çok yönlü ve tecrübeli bir kanat oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Mevkisel esnekliği, çift ayaklı yapısı ve uluslararası tecrübesi onu transfer dönemlerinde gündeme taşıyan en önemli faktörler arasında yer alıyor.