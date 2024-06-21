Ozan Tufan için Trabzonspor iddiası

Trabzonspor'un, Hull City forması giyen Ozan Tufan ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Trabzonspor'un, bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Hull City oyuncusu Ozan Tufan ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Karadeniz ekibi, Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, deneyimli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme için el sıkıştı.

29 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Başkanı ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmeleri devam ediyor.

Hull City'de geride kalan sezonda 40 maçta sahaya çıkan Ozan Tufan, 10 kez gol sevinci yaşadı.