Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün performansı Hull City'i galibiyete taşıdı

İngiltere Championship'in 43'üncü haftasında Hull City, sahasında konuk ettiği Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti. Bu mücadelede Ozan Tufan 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Abdulkadir Ömür ise Ozan Tufan'ın golünde pası veren isim oldu.

İngiltere Championship'te play-off mücadelesi veren Hull City, sahasında Queens Park Rangers'ı konuk etti. Hull City, 8'inci dakikada Ozan Tufan, 27'nci dakikada Fabio Carvalho ve 53'üncü dakikada Jaden Philogene-Bidace'in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından puanını 65'e yükselten Hull City, 7'nci sırada yer alıyor. 47 puanı olan Queens Park Rangers ise 19'uncu sırada bulunuyor.

OZAN TUFAN VE ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN ÖNEMLİ KATKI

Ozan Tufan ve Abdulkadir Ömür, Hull City'nin ettiği Queens Park Rangers'ı konuk ettiği maça ilk 11'de başladılar. Ozan Tufan, 1 gol ve 1 asistlik performasıyla galibiyette önemli rol oynadı. Abdulkadir Ömür ise Ozan Tufan'ın 8'inci dakikada attığı golde pası veren futbolcu oldu.