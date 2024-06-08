Ozanlarla türkü resitali

Haber Merkezi

Mahsuni Seçer Müzik Okulu kuruluşunun 25’inci yılı kapsamında yarın İstanbul Sultangazi’deki Gazi Parkı’nda etkinlik düzenlenecek. Akşam saat 18.00’da başlayacak etkinlikte 200 bağlama ve koroyla ozanların eserleri okunacak. 15 Temmuz’dan beri hiçbir etkinliğin yapılmadığını ve hiçbir etkinliğe izin verilmediğini söyleyen mahalleliler, “Mahalledeki ailelerin hemen hemen hepsinin sanatla kültürle ilgisi var. Her evden mutlaka bir çocuk ya bağlamaya ya gitara ya piyanoya ya tiyatroya gidiyor. Uzun süre sonra bu etkinliğin yapılması bize umut ışığı oldu. Böyle etkinliklerin yapılması, devam etmesi gerekiyor” dedi.

Mahalleliler şöyle devam etti: “Mahsuni Seçer Müzik Okulu çeyrek asır eğitim hayatını Gazi Mahallesi’nde tamamlıyor. Mahsuni hocamız bir hırka bir derviş misali gibi büyük bir inanç ve emek ve başta geleceğimiz çocuklara, topluma ve mahallemize katkıları olan Anadolu kültürünü müziğini bu toprakların değerli ozanlarla Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif, Davut suları, Muhlis Akarsu, Neşet Ertaş, Aşık Daimi vb. ozanların eserlerini çevresine çehresine taşıyan kültür elçisidir… Kültürel yozlaşmanın gün geçtikçe arttığı bir ortamda MSM, bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Dünya alışkanlıklarından değil sevgi ile mutluluktan dönsün... Anadolu'nun yarattığı ozanlardan, eski ve yeni eğitim vermiş öğrencilerine yaşatmış kültür elçisidir…”