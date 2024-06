Özarıkça’ya Sait Faik ödülü verildi

Emrah KOLUKISA

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen ve usta yazarımız Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 70’incisi, ‘Hay’ (Metinlerarası Kitap) adlı kitabıyla Barlas Özarıkça’ya verildi. Özarıkça’ya ödülünü, İş Kuleleri’nde düzenlenen ve edebiyat, kültür-sanat dünyasından birçok konuğun katıldığı törende Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan takdim etti.

GENÇ OKURLARI SAİT FAİK İLE TANIŞTIRIYORUZ

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 70. kez verilen ödülün İş Bankası’nın 100. yılına denk gelmesi nedeniyle kendileri açısından anlam ve öneminin arttığını vurguladı.

Adnan Bali, Darüşşafaka Cemiyeti ile birlikte Hikâye Armağanı’nın bir parçası olan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kuruluş felsefesinin toplumsal kalkınmaya, gelişmişliğe katkı sunmak olduğunu belirterek, Kültür Yayınları sayesinde genç okurların belki de ilk defa tanıştığı yazarlar arasında, edebiyat dünyamızın usta kalemi Sait Faik’in de yer aldığını belirtti. Bali, “Sait Faik Armağanı sayesinde, kimi kendisine açtığı yolda giden kimi daha yolun başında yazarlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Ödülün bu yıl Barlas Özarıkça gibi edebiyata ömrünü adamış bir isme sunulması mutluluğumu artırıyor” dedi.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç de 1964 yılından bu yana Türk edebiyatını besleyen, her zaman adından söz ettiren Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görülmüş her bir yazarın edebiyatımız için ayrı bir kilometre taşı, ayrı bir değer olduğunu görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Güleç, Darüşşafaka’nın kurulduğu günden beri, tıpkı Sait Faik’in ‘‘Tüneldeki Çocuk’’ hikâyesinde ele aldığı, her çocuğumuzun nitelikli, iyi bir eğitimi hak ettiğine dair inancını vurgulayarak şunları ekledi: “Tüneldeki çocuk ve Darüşşafaka’daki her çocuk da kendisine bu fırsat verildiği zaman, diğer çocuklar gibi başarılı olacağını, olduğunu ortaya koyuyor. Sait Faik de tam 70 yıldır vefat yıldönümünde bir yazara, çıktığı edebiyat yolculuğunda yoldaşlık ediyor, yepyeni kapılar açıyor. Tam 70 yıldır edebiyatımıza birbirinden değerli yazarlar kazandırıyor, onların sesi, soluğu oluyor. 1964’ten bu yana Darüşşafaka’da yetişen her çocuğun eğitiminde Sait Faik’in katkısı var. Bunun için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır.”

OKUYUCUYA YOL GÖSTERİYORLAR

Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan da konuşmasında, okuyucuların, yazarlar ve yazın türleri konusunda çeşitlilikten yana olması gerektiğini; bir kitabı farklı yaşlarda okumanın, yapılacak değerlendirmeyi de değiştireceğini söyledi. “Bu durum bize klasiklerin önemini gösteriyor” diyen Hızlan, değişen zaman içerisinde kendisi gibi beklentileri de değişecek olan okurlara, eleştirmenlerin yol gösterdiğini belirtti. “Yıllardır tanıdığım Barlas Özarıkça’nın 70. Sait Faik Hikâye Armağanı’nı almasında benim de katkım olduğu için çok mutluyum” diyen Hızlan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitapların çok geniş kitlelere erişmesindeki öneminin altını çizdi.

Ödüle layık görülen Barlas Özarıkça ise konuşmasında, kendisine edebiyat sevgisini aşılayan yazarın Sait Faik olduğunu ve bu ödül vesilesiyle kendi isminin onunkiyle bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.