"Özarslan, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle AKP ile gizlice görüştü" iddiası

Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken Özarslan'ın hakkındaki yolsuzluk dosyaları nedeniyle AKP ile "gizli görüşme" gerçekleştirdiği öne sürüldü. CHP kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü, Mansur Yavaş’ın aynı bilgilerin kendisinde de olduğunu aktardığını kaydetti.

CHP kaynakları; Mesut Özarslan’ın hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine bir süredir AKP ile gizli görüşmeler yaptığını, 2-3 gündür de telefonlara çıkmadığını bildirdi.

Kaynaklar, Özarslan’ın yolsuzluk dosyalarının kapatılacağı sözünü alması üzerine AKP’ye katılmak üzere anlaştığını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü belirten CHP kaynakları, Mansur Yavaş’ın aynı bilgilerin kendisinde de olduğunu aktardığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özel’in, hakkında 5 suç duyurusu bulunan Mesut Özarslan ile daha önce birkaç kez görüştüğü, Özarslan’ın iddiaların yalan olduğunu söylediği, buna karşın AKP ile görüşmeler yaptığı ifade edildi.