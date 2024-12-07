Özbek-Hacıosmanoğlu gerginliği mahkemede

Spor Servisi

Galatasaray Divan Kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kulüp başkanı Dursun Özbek’e yönelik söylediği sözler nedeniyle açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘‘Cumhuriyet dönemi futbol tarihine baktığımızda, 101 yılda 73 ayrı dönemde 45 ayrı federasyon başkanının görev aldığını görüyoruz. Dolayısıyla mevcut görevdeki başkan dahil, bu koltuklar emanet koltuklardır ve kimsenin tapulu malı da değildir. Galatasaray Spor Kulübü'nün Saygıdeğer Başkanı Dursun Aydın Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından sarfedilen tehditkâr ifadeler, bizatihi TFF'nin yayınlamış ve uymak zorunda olduğu etik kuralları ihlal etmekte olup, Galatasaray Camiası tarafından asla ve kat'a kabul edilemez.’’

Hacıosmanoğlu önceki gün katıldığı bir televizyon programında, "Bir gün ben bu görevden ayrılacağım, sayın başkan da Galatasaray başkanlığından ayrılacak. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek’e saygım yok" ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili Özbek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.