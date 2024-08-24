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Özbek iddialı: Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz

Spor
  • 24.08.2024 04:00
  • Giriş: 24.08.2024 04:00
  • Güncelleme: 24.08.2024 04:31
Özbek iddialı: Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbek, İsviçre ekibi Young Boys ile yapacakları rövanş maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi bileti alacaklarına inandığını söyledi.

Dursun Özbek açıklamasında, "27 Ağustos Salı günü taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı ve yakınından geçemediği yerde yine biz olacağız. Statta olan herkesin buna inanmasını ve takımı desteklemesini rica ediyorum" diye konuştu.

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