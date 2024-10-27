Özbekistan'daki genel seçimlerin geçerli olması için gerekli katılım oranına ulaşıldı

Özbekistan'da bugün düzenlenen genel seçimlerin geçerli sayılması için gerekli asgari katılım oranına ulaşıldı.

Toplam 19 milyon 944 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan'da, yeni anayasanın kabulünün ardından yapılan ilk genel seçimde, oy kullanma işlemi sürüyor.

Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Bahram Koçkarov, düzenlediği basın toplantısında, oy kullanma sürecinin yerel saat ile 8.00'de başladığını, saat 13.00 itibarıyla kayıtlı 9 milyon 498 bin kişinin oy kullandığını açıkladı.

Bunun seçmenlerin yüzde 47,62'sine karşılık geldiğini belirten Koçkarov, "Seçim Yasası'nın 96. maddesi uyarınca yeterli katılımın sağlanmasıyla seçim geçerli sayıldı." dedi.

Seçim Yasası'na göre, katılımın en az yüzde 33 olması durumunda seçimin geçerli sayılacağını anımsatan Koçkarov, halihazırda devam eden oy kullanma sürecinin saat 20.00'de sona ereceğini söyledi.