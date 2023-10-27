Özbekistan ekonomisi 9 ayda yüzde 5,8 büyüdü
Özbekistan ekonomisi yılın ocak-eylül döneminde yüzde 5,8 büyüme kaydetti.
Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, ülke ekonomisi yılın 9 ayında yüzde 5,8 büyüme gösterirken, enflasyon oranı yüzde 5,1 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde sanayi üretimi yüzde 5,7, hizmetler sektörü yüzde 12,1, inşaat sektörü yüzde 5,6, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 4,1, yük taşımacılığı yüzde 0,1, yolcu taşımacılığı yüzde 5,4, perakende satışlar yüzde 7 artarken, ülkeye yönelik yatırım hacmi yüzde 11,8 yükseldi.
9 ayda toplam dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1, ihracat hacmi yüzde 23,5 ve ithalat hacmi yüzde 21,2 arttı.
Kovid-19 salgını öncesi yıllık yüzde 5-6 büyüyen ülke ekonomisi, 2020'de yüzde 1,6, 2021'de yüzde 7 ve 2022'de yüzde 5,7 büyüme göstermişti.