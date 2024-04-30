Özbekistan Futbol Milli Takımı ilk defa olimpiyatlara gidecek

Katar'da devam eden 23 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası yarı finalinde Endonezya'yı 2-0 yenerek finale çıkan Özbekistan Futbol Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı da elde etti.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası’na katılan milli takım, geçen hafta sona eren grup maçlarında Malezya’yı 2-0, Kuveyt’i 5-0, Vietnam’ı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup eden Özbekistan 23 Yaş Altı Milli Takımı, yarı finalde ise Endonezya’ya 2-0 üstünlük kurarak finale yükseldi. Özbekistan bu sonuçla Asya kıtasından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na doğrudan gidecek 3 takımdan biri oldu. Özbekistan, olimpiyatlarda tarihinde ilk kez futbol branşında yer alacak.

Bu arada Özbekistan, şampiyonanın finalinde 3 Mayıs Cuma günü yarı finalde Irak'ı yenen Japonya ile karşılaşacak.