Özbekistan ile Moğolistan karşılıklı ticaret hacmini 10 kat artırmayı hedefliyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, iki ülke arasındaki ticaret hacminin en kısa zamanda 10 kat artırılması konusunda mutabık kaldı.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından törenle karşılandı.

Daha sonra Mirziyoyev ve Khurelsukh baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmede Mirziyoyev, Moğolistan Cumhurbaşkanı'nın ikili ilişkiler tarihinde Özbekistan'a yaptığı ilk ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açacağını belirterek, bu ziyaretin iki ülke dostluğunu güçlendirme ve çok taraflı işbirliğini geliştirme yönündeki karşılıklı isteklerinin teyidi olduğunu kaydetti.

Mirziyoyev, "Moğolistan bizim için Asya bölgesinde geleneksel ve güvenilir ortaktır. Özbekistan-Moğolistan ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve destek ilkelerine dayanmaktadır. Moğolistan Cumhurbaşkanı'nın Özbekistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret haklı olarak tarihi bir ziyaretti ve bu ziyaret, ikili ilişkilerde yeni aşamayı başlattı. Birlikte yürüttüğümüz büyük çalışmanın ilk somut sonuçlarını yakında göreceğimize inanıyorum." dedi.

Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütüne üyeliğini tam olarak destekleyen ve ilgili protokolü imzalayan ilk ülkelerden birinin Moğolistan olduğunu dile getiren Mirziyoyev, ülkesinin Moğolistan ile ilişkileri geliştirmeye önem verdiğini vurguladı.

Khurelsukh da Özbekistan ile ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini, bu ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaların ikili işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Khurelsukh, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında etkili diyaloğu sürdürmek için Şevket Mirziyoyev’i Moğolistan'a davet etti.

- İkili ticaret hacmi 10 kat artırılacak

Görüşmede Mirziyoyev ve Khurelsukh, tercihli ticaret ve pazarlara erişimin karşılıklı olarak kolaylaştırılması konusunda ülke hükümetlerince tekliflerin hazırlanması konusunda anlaştı.

Mirziyoyev ve Khurelsukh, 2023 yılında 20 milyon dolara yaklaşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin en kısa zamanda 10 kat arttırılmasında mutabık kalırken, bu amaçla ticaret hacminin artırılması konularında ortak çalışma grubunun oluşturulması, Ulanbator ve Taşkent'te ticaret merkezlerinin açılması, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalanması için hazırlıklar yapılması kararı alındı.

İki lider, ülkelerinin başkentlerinde karşılıklı iş forumları ve sanayi fuarlarının düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya varırken, müzakereler sonunda varılan anlaşmaların zamanında ve verimli şekilde uygulanması için "yol haritası" hazırlanacak.

Görüşmenin ardından Mirziyoyev ve Khurelsukh, Devletlerarası İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Ortak Bildiri'ye imza attı.

İki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesini öngören yaklaşık 15’e yakın anlaşma ve işbirliği anlaşması da imzalandı.

Liderler, ayrıca iki ülke iş insanlarının yer aldığı Özbek-Moğol İş Forumu'na katıldı.