Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi

İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro, Özbekistan Milli Futbol Takımı'nın başına getirildi.

Özbekistan Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, Timur Kapadze'nin yerine teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro'nun getirildiği belirtildi.

Daha önce Çin Milli Takımı, Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento ve Udinese'de görev alan İtalyan futbolunun efsane savunma oyuncularından Cannavaro, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda ikinci sırayı alan Özbekistan, turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.