Özbekistan sporda büyük başarılar kazandı

Özbekistan, son yıllarda spor alanında elde ettiği başarılarla uluslararası arenada adından daha fazla söz ettirmeye başladı.

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Orta Asya ülkesi, özellikle genç sporculara yönelik yatırımlar, altyapı projeleri ve devlet destekli programlar sayesinde birçok branşta önemli sonuçlar elde etti.

Paris 2024 Olimpiyatı, Özbekistan spor tarihinin en başarılı organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Oyunlara 90 sporcuyla katılan Özbekistan, 8’i altın olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak madalya sıralamasında dünya 13’üncüsü oldu.

5 ALTIN MADALYA KAZANDILAR

Özellikle boksta gösterilen performans büyük dikkat çekti. Özbek sporcular, Paris’te 5 altın madalya kazanarak bu branşta oyunların en başarılı ülkesi olmayı başardı.

Bahodir Jalolov ve Hasanboy Dusmatov üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu olurken, tekvandocu Ulugbek Rashitov da kariyerine bir olimpiyat altını daha ekledi.

Futbolda da tarihi bir eşik geçildi. Özbekistan Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde grubunu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti.

1994 yılından bu yana Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden Özbekistan, sekizinci denemesinde finallere yükselirken ülkede büyük bir kutlama yaşandı.

ALTYAPIYA YATIRIM

Ülkede futbol altyapısına yapılan yatırımların sonuç vermeye başladığı görülüyor. Özbekistan genç milli takımı 2024 yılında ilk kez Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanırken, 17 Yaş Altı Milli Takımı da Asya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Özbekistan’ın yükseliş gösterdiği branşlardan biri de satranç oldu. Özbekistan Milli Satranç Takımı, 2022 Dünya Satranç Olimpiyatı’nda şampiyon olarak önemli bir başarı elde etti.

EN GENÇ ŞAMPİYON

Ülkenin genç büyükustaları da dünya satrancında öne çıkmaya başladı. Nodirbek Abdusattorov, 2021 yılında Dünya Hızlı Satranç Şampiyonu olarak tarihin en genç dünya şampiyonlarından biri oldu.

Bir diğer genç yıldız Javokhir Sindarov ise 2025 Dünya Kupası’nı kazanarak turnuva tarihinin en genç şampiyonu unvanını elde etti.

Sindarov ayrıca 2026 Adaylar Turnuvası’nı kazanarak dünya şampiyonluğu maçında mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju’ya rakip olma hakkını kazandı.