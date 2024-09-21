Özbekistan, ülke hakkında "uygunsuz konuşan" yabancıların ülkeye girişi yasaklıyor

Özbekistan Senatosu, ülke hakkında "uygunsuz konuşan" yabancıların yurtta bulunmalarının ve girişlerinin yasaklanmasını öngören yasa değişikliğini onayladı.

Özbekistan Senatosu'nun açıklamasına göre, Parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu, "Özbekistan’da Yabancı Uyrukluların Hukuki Statüsü'ne İlişkin Yasa" üzerinde değişiklikler yapılmasını kabul etti.

Senato tarafından onaylanan yasa değişikliğine göre, "Özbekistan’ın ve halkının şerefi, haysiyeti veya geçmişine hakaret eden veya bu tür eylemlerde bulunanların" ülkeye girişi yasaklanacak. Bu kişiler, Özbekistan topraklarında bulunmaları halinde "istenmeyen kişi" ilan edilerek haklarında sınır dışı işlemi yapılacak.

5 YIL BOYUNCA ÜLKEYE GİREMEYECEKLER

Özbekistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine aykırı olan, ayrıca devletler arası sosyal, milli ve dini düşmanlığa yol açan, halkın onurunu, haysiyetini veya tarihini aşağılayıcı konuşmalar yapan veya bu tür eylemlerde bulunan yabancı uyrukluların listesi tutulacak.

Dışişleri Bakanlığınca listede bulunan yabancı uyruklular, sebeplerini ortadan kaldırdıkları takdirde süresi dolmadan listeden çıkarılabilecek.

Listede yer alan yabancı uyrukluların 5 yıl boyunca Özbekistan'a girmelerine veya ülkede bulunmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca bu kişilerin ülkede banka hesabı açmaları veya emlak edinmelerinde bazı kısıtlamalar uygulanacak.

Senato tarafından onaylanarak Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev​​​​​​​'e gönderilen yasa değişikliği, imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.