Özbek’ten ‘belge yok’ savunması

Yunis ALAÇAM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Eylül ayı olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek kaçak bahis sitesinin paravan internet sitesiyle yapıldığı iddia edilen sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘‘Dün (önceki) akşam yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarlarını koruyarak son kararı vereceğiz’’ dedi.

FENERBAHÇE’DEN ŞİKÂYET

Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe, Galatasaray hakkında yedi farklı kuruma (Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF) şikayette bulunduklarını duyurdu.

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘‘Bir spor kulübü ekseninde haftalardır yaşanan gelişmeler ve oluşan gündem üzerine bu açıklamayı yapmak, zaruri bir halden öteye geçmiştir. Devletimizden beklentimiz, gerekli hukuki adımların bir an önce atılması, yukarıda belirttiğimiz hususların detaylıca incelenerek kamuoyunun bilgilendirilmesidir. Sportif ve ekonomik olarak, haksız rekabete daha fazla müsaade edilmemeli ve Türk futboluna daha fazla zarar verilmesine sessiz kalınmamalıdır’’ ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK’TEN CEVAP

Pekin’in açıklamalarına Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk cevap verdi. Öztürk, Hafta sonu karşılaşacağımız kulübün hukukçu üyesi, belli ki başkanı tarafından görevlendirilmiş ve Galatasaray ile ilgili gündemi karıştırmak, aklınca sabotaj yapmak arayışında. Kendilerine teşekkür etmemiz lazım. Bir süredir anlamadığımız şekilde kulübümüz üzerinden suni gündemler yaratılıyordu. 11 yıldır sahada bir başarı elde edemeyince en iyi bildiğimiz işi yapalım demişler’’ diye konuştu.

Öte yandan iki takım arasında cumartesi oynanacak karşılaşmayı hakem Attila Karaoğlan yönetecek.